Радимов о словах Соболева про москвичей: «Делить прессу на московскую и петербургскую неправильно. С возрастом Александр изменит мнение, думаю»
Владислав Радимов отреагировал на слова Александра Соболева о москвичах.
Нападающий «Зенита» отказался отвечать на вопросы журналистов из Москвы после матча с «Локомотивом» (1:1).
– После игры Соболев в микст-зоне отказался общаться с москвичами. Правильно ли он себя повел, или нужно себя сдерживать?
– Каждый волен выбирать, как общаться. Он взрослый человек, сам отвечает за свои поступки. На мой взгляд, делить прессу на московскую и петербургскую неправильно. Думаю, с возрастом Александр пересмотрит свое мнение.
Футболисты работают не только для себя, не для журналистов. В первую очередь они играют для публики, чтобы ей было интересно.
– Могут ли журналисты начать мстить футболисту?
– Зная многих журналистов, такое вполне возможно. Думаю, самому Соболеву надо перестать так делать, – сказал бывший игрок «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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