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Орлов о «Зените» против «Локо»: «Расстроили – нельзя так относиться к своим моментам! Семак не угадал с заменами – Соболев ничего не сделал, Артур сыграл как ребенок»

Геннадий Орлов раскритиковал замены «Зенита» в матче с «Локомотивом» (1:1).

«Считаю, «Зенит» был поближе к победе, имел преимущество. Уже в начале встречи питерцы вполне могли выходить вперед. Достаточно вспомнить, какой момент был у Мостового. Убежал и пробил, но не в угол. Дал шанс Лантратову, и голкипер им воспользовался – молодец.

Вообще игра хозяев расстроила. Нельзя так относиться к своим моментам! «Локо» начал матч агрессивно. Где-то даже слишком агрессивно. На второй минуте Баринов врезал по ноге Венделу, Хотел вывести бразильца из равновесия, чтобы тот завелся. В общем, игра получилась очень нервная. Можно было и спокойнее действовать, в том числе и подопечным Семака. Где-то эмоции зашкаливали, мешали все решить хладнокровно.

На мой взгляд, Семак не угадал с заменами. Футболисты, вышедшие со скамейки, игру не усилили. Я так и не понял, зачем тренер выпустил Соболева? Ну вот что он показал? Ничего не сделал! Но это выбор Сергея Богданыча. Он же настоял на приглашении этого форварда. Ну что поделать...

Вместо Лусиано выпустили Артура. Вы видели, чем все закончилось... Почему Артур, а не Педро, который появился на поле только на 80-й минуте? Так что тут есть вопросы к тренерскому штабу «Зенита». Артур приехал сюда опытным футболистом, а сегодня сыграл, как ребенок. Как юноша какой-то! Такой момент у него был, а он подарил мяч вратарю. Нервный, потерялся просто. Отсюда и обратная замена.

Педро должен играть больше. Он обладает очень ценными качествами. Это мое субъективное мнение», – сказал комментатор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoИлья Лантратов
logoДмитрий Баринов
logoАндрей Мостовой
logoАртур Гимараэс
logoАлександр Соболев
logoВендел
logoСпорт-Экспресс
logoЛусиано Гонду
logoПедро дос Сантос
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