«С москвичами не общаюсь». Соболев – журналистам после 1:1 с «Локомотивом»

Александр Соболев отказался общаться с московскими журналистами после матча.

«Зенит » сыграл вничью с «Локомотивом » в 13-м туре Мир РПЛ (1:1).

Нападающий петербургской команды не стал отвечать на вопросы журналистов из Москвы после игры.

– В следующий раз.

– Когда? Мы из Москвы приехали.

– С москвичами не общаюсь, – сказал Соболев .