«С москвичами не общаюсь». Соболев – журналистам после 1:1 с «Локомотивом»
Александр Соболев отказался общаться с московскими журналистами после матча.
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в 13-м туре Мир РПЛ (1:1).
Нападающий петербургской команды не стал отвечать на вопросы журналистов из Москвы после игры.
– В следующий раз.
– Когда? Мы из Москвы приехали.
– С москвичами не общаюсь, – сказал Соболев.
Опубликовал: Алексей Белоус
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