Группа людей кричала Puta Barca возле красной дорожки перед церемонией «Золотого мяча»

Группа людей кричала Puta Barca перед церемонией «Золотого мяча».

Инцидент произошел рядом с красной дорожкой, по которой футболисты и знаменитости шли к месту церемонии – парижскому театру «Шатле».

Несколько десятков человек скандировали Puta Barca (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу » – Спортс’‘).

Обладателем приза лучшему игроку мира по версии France Football стал представитель «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри .

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