Группа людей кричала Puta Barca возле красной дорожки перед церемонией «Золотого мяча»
Группа людей кричала Puta Barca перед церемонией «Золотого мяча».
Инцидент произошел рядом с красной дорожкой, по которой футболисты и знаменитости шли к месту церемонии – парижскому театру «Шатле».
Несколько десятков человек скандировали Puta Barca (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу» – Спортс’‘).
Обладателем приза лучшему игроку мира по версии France Football стал представитель «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Marca
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