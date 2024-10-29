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Группа людей кричала Puta Barca возле красной дорожки перед церемонией «Золотого мяча»

Группа людей кричала Puta Barca перед церемонией «Золотого мяча».

Инцидент произошел рядом с красной дорожкой, по которой футболисты и знаменитости шли к месту церемонии – парижскому театру «Шатле».

Несколько десятков человек скандировали Puta Barca (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу» – Спортс’‘).

Обладателем приза лучшему игроку мира по версии France Football стал представитель «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

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Победа Родри нужнее победы Винисиуса

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Marca
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болельщики
logoЗолотой мяч
брань
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