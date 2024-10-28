Дмитрий Селюк: «Амарал-Шамарал сидит, футболистов смотрит. За Шамара дали 8 млн – он 3-й год сидит, ##### знает какую зарплату получает. За голы в левом договорнячке его расхваливают»

Дмитрий Селюк раскритиковал спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

Португальский специалист работает спортивным директором «Спартака» с 1 января 2024 года.

«Вот читаю об этом Амарале-Шамарале, что-то там сидит, футболистов смотрит. Знаете, чем отличается хороший спортивный директор от посредственного?

Сейчас многие журналисты становятся чуть ли не спортивными директорами в клубах. Они приходят – язык подвешен – нарассказывают что-то, им дают возможность работать, а они умничают.

Спортивный директор должен приводить футболистов не за 15 миллионов, а за бесплатно, и чтоб потом за него давали 15 млн. «Жирона » купила Довбика за 6 миллионов, а продала за 36 – вот это называется хорошая работа.

У нас же на ТВ сидят эти эксперты зачуханные и начинают говорить: «Шамар, вот это да, дубль забил». За человека заплатили 8 миллионов, а он уже третий год сидит и ##### знает какую зарплату получает! Посидел уже на всех лавках мира, забил два гола. Это же смешно.

Сейчас Шамара [Николсона] расхваливают за голы в левом договорнячке. И что? Чтобы за миллион его продать? Или контракт продлить? У меня ощущение, что они Николсона продлят и еще миллиона три за подписание дадут.

Да он никому не нужен больше!» – сказал футбольный агент Дмитрий Селюк .

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