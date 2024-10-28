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Флетчер о пенальти в ворота «МЮ» на 92-й: «Чертова шутка. В одном туре порог вмешательства ВАР высокий, в следующем – нет»

Даррен Флетчер высказался о пенальти в ворота «МЮ» в игре с «Вест Хэмом».

В матче девятого тура английской Премьер-лиги клуб из Манчестера уступил на выезде со счетом 1:2.

Решающим стал пенальти за фол Маттейса де Лигта, назначенный главным арбитром Дэвидом Кутом на 92-й минуте после просмотра ВАР.

«В одном туре порог [вмешательства ВАР] высокий, в следующем – нет. Это чертова шутка», – сказал тренер по развитию техники «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер.

«МЮ» – худший в реализации. Проиграли из-за этого и скандального пенальти

Хави в «МЮ» – вариант на случай ухода Тен Хага. Тренер готов к АПЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Лори Уитуэлла
logoМанчестер Юнайтед
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logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
Дэвид Кут
видеоповторы
logoМаттейс де Лигт
брань
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