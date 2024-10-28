Флетчер о пенальти в ворота «МЮ» на 92-й: «Чертова шутка. В одном туре порог вмешательства ВАР высокий, в следующем – нет»

Даррен Флетчер высказался о пенальти в ворота «МЮ» в игре с «Вест Хэмом».

В матче девятого тура английской Премьер-лиги клуб из Манчестера уступил на выезде со счетом 1:2.

Решающим стал пенальти за фол Маттейса де Лигта , назначенный главным арбитром Дэвидом Кутом на 92-й минуте после просмотра ВАР.

«В одном туре порог [вмешательства ВАР] высокий, в следующем – нет. Это чертова шутка», – сказал тренер по развитию техники «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер .

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