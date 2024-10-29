«Золотой мяч»-2024 выиграл Родри – хотя еще днем в понедельник была полная уверенность, что награду заберет Винисиус.

Бразилец и сам собирался в Париж за «Золотым мячом», анонсировал поездку еще в перепалке с Гави во время класико – облом. Хотя в день церемонии якобы сливали протоколы голосований, от Daily Mail звучало, что выигрывает Вини с перевесом в 54 балла.

А в итоге – Родри. Победитель АПЛ и чемпион Европы, а не обладатель последней Лиги чемпионов. Вы же помните, уже несколько лет как «Франс Футбол» вручает награду наконец-то не за календарный год, а за сезон.

Родри – чемпион АПЛ и Евро. Ключевой и в клубе, и в сборной

Испанский центральный полузащитник провел успешный сезон-2023/24. Вот чем он заслужил «Золотой мяч».

● Помог «Сити» выиграть АПЛ . Сыграл 34 матча, один из четырех пропущенных – из-за красной карточки, когда схватил соперника за горло. В сезоне АПЛ у него 8+9 – например, дважды забивал «Челси» и один раз «Астон Вилле», а против «МЮ» отдал два ассиста.

● Взял с клубом Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира . На этом ЧМ Родри сыграл два неполных матча, а «Сити» легко разгромил двух соперников. В Суперкубке сделал голевую на Коула Палмера (в августе 2023-го играл еще за «Сити», да).

● Победил с Испанией на Евро – и был ключевым в сборной . Соединял обновленную яркую команду, это на нем крепились крылья Ламин Ямаль и Нико Уильямс, это он давал баланс обороны и атаки вместо бесполезного владения мячом. Не хватило только на финал – из-за травмы отыграл лишь тайм.

● Держал уникальную серию без поражений, когда выходил на поле . После покупки Родри и перед его тяжелой травмой в этом сезоне «Сити» сыграл 260 матчей – команда выиграла 74% из них. Без Родри было 45 матчей, процент побед – 64%. А в АПЛ «Сити» набирает в среднем 2,37 очка за игру с Родри и 1,90 без него. С февраля 2023-го до марта 2024-го «Сити» не проигрывал 59 матчей подряд , когда Родри был на поле.

Родри был рад попасть просто в список претендентов. Даже Пепа поражает его стабильность

Родри в сентябре не раз отвечал на вопросы о «Золотом мяче».

«Я вхожу в число претендентов – а это уже мечта и комплимент. Что бы ни случилось, я приму это», – сказал он для BBC.

«Представьте, каково мне, когда я выхожу на улицу, а люди говорят: «Ты выиграешь «Золотой мяч», ты этого заслуживаешь». Для меня это уже победа, – продолжал в интервью ESPN. – Люди, которые верят, что я могу стать лучшим игроком в мире, говорят мне такие вещи – это невероятно. Я даже не мечтал об этом».

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола очень хотел этой награды для своего игрока: «Его стабильность поражает. Не буду скрывать, я был бы счастлив, если бы он смог получить «Золотой мяч». Но быть в числе номинантов или взять награду – это фантастика. Для него, конечно, для его семьи и друзей, но и для «Манчестер Сити», для всего клуба».

Тьерри Анри тоже выбирает испанца: «Люди забывают о полузащитниках и о том, что они делают. Они – сердце команды. Родри – сердце «Манчестер Сити». Я знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов [в прошлом сезоне], но он выиграл Евро [со сборной Испании]».

Родри – первый опорник с «Золотым мячом». И первый после Каннаваро-2006 обладатель не из атаки

Среди победителей «Золотого мяча» еще не было опорников. Это исторический день признания.

Награду один раз брал вратарь – Лев Яшин в 1963-м, трижды ее вручали защитникам: Франц Беккенбауэр (1972, 1976), Матиас Заммер (1996) и Фабио Каннаваро (2006), был Лотар Маттеус (1990-й) – опорным полузащитником точно был, но не всю карьеру. Все остальные победители – атакующие игроки.

Особенно символично, что Родри перехватил «ЗМ» у Винисиуса – бразилец бы продолжил этот тренд.

🇪🇸 Родри – первый испанец-победитель аж с 1960-го . На старте «Золотого мяча» (вручают с 1956-го) игроки из Испании взяли три из пяти: дважды Альфредо ди Стефано – в 1957-м и 1959-м, а еще Луис Суарес Мирамонтес в 60-м. С тех пор испанских клубов полно, а игрок из Испании первый за 64 года.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Игрок АПЛ выиграл «Золотой мяч» впервые за 16 лет . Прошлый – Криштиану Роналду из «МЮ» в 2008-м. 12 из следующих 14 наград до Родри брали игроки «Реала» и «Барселоны». А за последние 56 лет у представителей АПЛ было всего две победы – в 2001-м выбирали Майкла Оуэна из «Ливерпуля».

🔵 Родри принес первый «ЗМ» в коллекцию «Сити» . Теперь и такая галочка в достижениях клуба есть: в течение года с небольшим добавили Лигу чемпионов и «Золотой мяч» – все благодаря Родри. ЛЧ, кстати, выигрывали с победным – единственным в матче – голом испанца.

Как вам развязка?

Уникальный день «Золотого мяча». Онлайн со всем, что окружает церемонию

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Stu Forster, Lars Baron