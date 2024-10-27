Экс-судья Николаев о фоле Батракова на Мантуане: «Желтая по всем критериям. Менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. Карасев имел право не удалять Алексея»
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.
«Локомотив» сыграл вничью с петербуржцами (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.
«С Батраковым непростой момент. По всем критериям получается желтая карточка. Мантуан в этом моменте подставлялся. Возможно, это несколько смягчает наказание.
Но мы можем говорить в целом о том, какую планку задал Сергей Карасев. Может быть, менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. И не знаю, к чему бы это привело. Но игра прошла под контролем Карасева. Он имел право не удалить Батракова», – сказал бывший арбитр ФИФА.
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