Экс-судья Николаев о фоле Батракова на Мантуане: «Желтая по всем критериям. Менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. Карасев имел право не удалять Алексея»

Алексей Николаев заявил, что судья имел право не удалять Алексея Батракова.

«Зенит » сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ .

«Локомотив » сыграл вничью с петербуржцами (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

«С Батраковым непростой момент. По всем критериям получается желтая карточка. Мантуан в этом моменте подставлялся. Возможно, это несколько смягчает наказание.

Но мы можем говорить в целом о том, какую планку задал Сергей Карасев. Может быть, менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. И не знаю, к чему бы это привело. Но игра прошла под контролем Карасева . Он имел право не удалить Батракова», – сказал бывший арбитр ФИФА.