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  • Экс-судья Николаев о фоле Батракова на Мантуане: «Желтая по всем критериям. Менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. Карасев имел право не удалять Алексея»
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Экс-судья Николаев о фоле Батракова на Мантуане: «Желтая по всем критериям. Менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. Карасев имел право не удалять Алексея»

Алексей Николаев заявил, что судья имел право не удалять Алексея Батракова.

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.

«Локомотив» сыграл вничью с петербуржцами (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

«С Батраковым непростой момент. По всем критериям получается желтая карточка. Мантуан в этом моменте подставлялся. Возможно, это несколько смягчает наказание.

Но мы можем говорить в целом о том, какую планку задал Сергей Карасев. Может быть, менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. И не знаю, к чему бы это привело. Но игра прошла под контролем Карасева. Он имел право не удалить Батракова», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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