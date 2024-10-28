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Семак о неудалении Батракова за фол на Мантуане: «Это трактовки. У меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки»

Сергей Семак прокомментировал эпизод с фолом Алексея Батракова на Густаво Мантуане.

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. На 72-й минуте полузащитник железнодорожников Батраков в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

– Сергей Богданович, сейчас обсуждается момент с потенциально второй желтой карточкой Батракову, когда он нарушил правила. Как это выглядело вашими глазами? Все-таки, может быть, стоило его удалять, на ваш взгляд?

– Это вопрос судейский – что, чего, как… Это трактовки. Уровень борьбы – у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки.

Поэтому судейство в стороне – бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется. Давайте про игру. Она была хорошей, – сказал главный тренер «Зенита». 

Семак про ничью «Зенита» с «Локо»: «Результат расстроил. Игра могла закончиться и дракой, судья не контролировал ее ход. Когда наступают и бьют по ногам – это железные желтые, а он молчит»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoЛокомотив
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoСергей Карасев
logoГуставо Мантуан
logoАлексей Батраков
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