Семшов о фоле Батракова на Мантуане: «Пытался сыграть в мяч. Правильно сделал Карасев, что не удалил его и не испортил игру» 

Игорь Семшов оценил фол Алексея Батракова на Густаво Мантуане.

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом » (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ . Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива » в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

«Батраков пытался сыграть в мяч. Правильно сделал Карасев, что не удалил его и не испортил игру», — сказал бывший футболист «Динамо».