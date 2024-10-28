Семшов о фоле Батракова на Мантуане: «Пытался сыграть в мяч. Правильно сделал Карасев, что не удалил его и не испортил игру»
Игорь Семшов оценил фол Алексея Батракова на Густаво Мантуане.
«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.
«Батраков пытался сыграть в мяч. Правильно сделал Карасев, что не удалил его и не испортил игру», — сказал бывший футболист «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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