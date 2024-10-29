Газзаев о Батракове: «Напоминает Черенкова по манере игры, такой же техничный, умный, с хорошим пасом и завершением атаки» 

Валерий Газзаев считает, что Алексей Батраков напоминает по игре Федора Черенкова.

В четверг в широкий прокат выйдет фильм «Федя . Народный футболист», посвященный экс-игроку «Спартака » Черенкову.

— Интерес к фильму огромный, это заслуженно. Федор был народным футболистом, ведущим игроком «Спартака» на протяжении многих лет, играл в сборной. Это фантастический футболист и скромный человек. Жаль, что так рано ушел из жизни. Черенков должен быть примером для молодежи, как надо быть патриотом страны.

— Может ли в России появиться такой преданный одному клубу игрок, как Черенков?

— Такой футболист есть — Игорь Акинфеев. Он такой же пример, как Черенков.

Молодой Батраков чем‑то напоминает Федора по манере игры, такой же техничный, умный, с хорошим пасом и завершением атаки. Он еще юный футболист, у него все впереди, — сказал заслуженный тренер России.