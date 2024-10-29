Газзаев о Батракове: «Напоминает Черенкова по манере игры, такой же техничный, умный, с хорошим пасом и завершением атаки»
В четверг в широкий прокат выйдет фильм «Федя. Народный футболист», посвященный экс-игроку «Спартака» Черенкову.
— Интерес к фильму огромный, это заслуженно. Федор был народным футболистом, ведущим игроком «Спартака» на протяжении многих лет, играл в сборной. Это фантастический футболист и скромный человек. Жаль, что так рано ушел из жизни. Черенков должен быть примером для молодежи, как надо быть патриотом страны.
— Может ли в России появиться такой преданный одному клубу игрок, как Черенков?
— Такой футболист есть — Игорь Акинфеев. Он такой же пример, как Черенков.
Молодой Батраков чем‑то напоминает Федора по манере игры, такой же техничный, умный, с хорошим пасом и завершением атаки. Он еще юный футболист, у него все впереди, — сказал заслуженный тренер России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий