Газзаев о Батракове: «Талантливый игрок. Сейчас он должен пройти огонь, воду и медные трубы»
Валерий Газзаев высказался о прогрессе Алексея Батракова.
У 19-летнего хавбека «Локомотива» 14 (8+6) голевых действий в 16 матчах сезона.
«Безусловно, Батраков – талантливый игрок. Сейчас он должен пройти огонь, воду и медные трубы.
Судя по его интервью, могу сказать, что он достаточно серьезный футболист высокого уровня, несмотря на свой возраст», – сказал экс-тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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