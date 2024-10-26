Газзаев о Батракове: «Талантливый игрок. Сейчас он должен пройти огонь, воду и медные трубы» 

Валерий Газзаев высказался о прогрессе Алексея Батракова.

У 19-летнего хавбека «Локомотива » 14 (8+6) голевых действий в 16 матчах сезона.

«Безусловно, Батраков – талантливый игрок. Сейчас он должен пройти огонь, воду и медные трубы.

Судя по его интервью, могу сказать, что он достаточно серьезный футболист высокого уровня, несмотря на свой возраст», – сказал экс-тренер ЦСКА.