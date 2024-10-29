Осинькин об 1:2 от «Краснодара»: «Чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в ворота «Крыльев» 

Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Краснодара» (1:2) в РПЛ.

— Можно сказать, что гол Кордобы мог надломить вашу команду?

— Конечно. Мы не очень довольны, как мы играли, но мы не позволяли «Краснодару » создавать моменты. В целом хорошо играли, в быстрых атаках могли бы быть увереннее и лучше.

— Какие выводы можно сделать после этого поражения?

— Мы хотели победить, не считаю, что мы неправильно как‑то планировали игру. Однако, чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в наши ворота, — сказал тренер «Крыльев Советов ».