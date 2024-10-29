Осинькин об 1:2 от «Краснодара»: «Чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в ворота «Крыльев»
Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Краснодара» (1:2) в РПЛ.
— Можно сказать, что гол Кордобы мог надломить вашу команду?
— Конечно. Мы не очень довольны, как мы играли, но мы не позволяли «Краснодару» создавать моменты. В целом хорошо играли, в быстрых атаках могли бы быть увереннее и лучше.
— Какие выводы можно сделать после этого поражения?
— Мы хотели победить, не считаю, что мы неправильно как‑то планировали игру. Однако, чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в наши ворота, — сказал тренер «Крыльев Советов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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