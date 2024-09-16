Бонмати продлила контракт с «Барсой» до 2028-го. Обладательница «Золотого мяча» стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира

Айтана Бонмати продлила контракт с «Барселоной» до 2028 года.

После подписания нового соглашения, рассчитанного до 30 июня 2028 года, она стала стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира. По информации ESPN, в настоящий момент самые высокооплачиваемые спортсменки в женском футболе получают от 400 до 600 тысяч евро, однако точные данные о зарплатах в женском футболе не разглашаются.

Айтана сыграла 275 игр за «Барселону», забив 96 голов во всех соревнованиях. За время своего пребывания в основной команде она выиграла 23 трофея, заняв восьмое место по количеству титулов в составе «блауграны» за всю историю. Кроме того, в прошлом году футболистка стала обладательницей «Золотого мяча».

Бонмати – лучший бомбардир клуба в истории. Также 26-летняя испанка делит с Алексией Путельяс рекорд женской Лиги чемпионов – 22 гола.

Бонмати из «Барсы» станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира по новому контракту. «Челси» предлагал за нее 3 млн евро при рекорде в 800 тысяч