  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бонмати продлила контракт с «Барсой» до 2028-го. Обладательница «Золотого мяча» стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира
2

Бонмати продлила контракт с «Барсой» до 2028-го. Обладательница «Золотого мяча» стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира

Айтана Бонмати продлила контракт с «Барселоной» до 2028 года.

После подписания нового соглашения, рассчитанного до 30 июня 2028 года, она стала стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира. По информации ESPN, в настоящий момент самые высокооплачиваемые спортсменки в женском футболе получают от 400 до 600 тысяч евро, однако точные данные о зарплатах в женском футболе не разглашаются.

Айтана сыграла 275 игр за «Барселону», забив 96 голов во всех соревнованиях. За время своего пребывания в основной команде она выиграла 23 трофея, заняв восьмое место по количеству титулов в составе «блауграны» за всю историю. Кроме того, в прошлом году футболистка стала обладательницей «Золотого мяча».

Бонмати – лучший бомбардир клуба в истории. Также 26-летняя испанка делит с Алексией Путельяс рекорд женской Лиги чемпионов – 22 гола.

Бонмати из «Барсы» станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира по новому контракту. «Челси» предлагал за нее 3 млн евро при рекорде в 800 тысяч

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Барселоны»
logoБарселона
logoЛа Лига
женский футбол
logoсборная Испании жен
деньги
logoАлексия Путельяс
logoАйтана Бонмати
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бонмати из «Барсы» станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира по новому контракту. «Челси» предлагал за нее 3 млн евро при рекорде в 800 тысяч
2114 сентября, 10:35
Айтана Бонмати о женском футболе: «Мальчики и девочки хотят покупать наши футболки – это большой шаг вперед. Моими кумирами были Хави и Иньеста, сейчас можем быть на одном уровне»
4422 июля, 20:59
Женская «Барса» 5-й раз подряд стала чемпионом Испании – мужской команде это не удавалось. Разница голов за 26 матчей – 118:9
534 мая, 22:15
Пеп пообещал сделать футболистку «Барсы» Бонмати спортивным директором клуба: «Я буду президентом и подпишу вас. Не волнуйтесь, я не намерен тренировать до 80 лет»
2124 апреля, 08:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой о желании Дзюбы побить рекорд Лоськова: «У нас голевых больше, чем голов у многих. Почему их никто не считал? Мы что, играли в другой футбол?»
519 минут назад
Алиссон о расширении ЛЧ: «Никто не спрашивает игроков, что они думают о числе матчей. Но все устали. Нужно, чтобы нас выслушали»
449 минут назад
Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Глубоко верующий человек, как и я. Это самое главное, что мне понравилось. Артем – победитель и настоящий профессионал»
958 минут назад
Единоразового снятия очков с «Ман Сити» за 115 нарушений будет недостаточно, считают клубы АПЛ. Есть предложение лишать «горожан» баллов на протяжении нескольких сезонов
104сегодня, 20:17
«Париж», мы тебя трахнем». Около 500 фанатов «Марселя» встретили Рабьо перед подписанием экс-хавбека «ПСЖ»
15сегодня, 19:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Садыгов о сравнении «Химок» с «Челси» по трансферам: «Приятно, но еще далеко. У нас будут играть 26 футболистов, остальные – в молодежке и во второй команде»
1 минуту назад
Директор «Ростова» Рыскин о судействе в РПЛ: «Пытаются все время жонглировать. То ВАР вмешивается, то надо играть до конца. Я прошу лишь единых трактовок»
15 минут назад
«Диагноз Соболева – звездная болезнь. Он вообще не прогрессирует последние несколько лет. Забил пару десятков мячей в РПЛ, а мнит себя топ-форвардом». Пономарев об Александре
530 минут назад
Аршавин о трансферах «Химок»: «Понабрали всего и сразу, действуют по логике «бери, дома разберемся». Фаринья и Вера вообще не должны играть за них, они уровнем выше»
234 минуты назад
Дуайт Йорк: «МЮ» в миллионе миль от чемпионства. Победа в Кубке еще не делает нас хорошей командой»
142 минуты назад