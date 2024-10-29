Бруно Гимараэс – Винисиусу: «Ты гордость Бразилии и лучший в мире!»

Бруно Гимараэс назвал Винисиуса Жуниора лучшим в мире игроком.

Вингер «Реала » занял второе место в голосовании за «Золотой мяч ».

«Братан! Ты гордость нашей страны и лучший в мире! Всегда с тобой!» – написал хавбек «Ньюкасла» и сборной Бразилии .