Бруно Гимараэс – Винисиусу: «Ты гордость Бразилии и лучший в мире!»
Бруно Гимараэс назвал Винисиуса Жуниора лучшим в мире игроком.
Вингер «Реала» занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
«Братан! Ты гордость нашей страны и лучший в мире! Всегда с тобой!» – написал хавбек «Ньюкасла» и сборной Бразилии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Madrid Xtra
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