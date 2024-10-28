Окружение Винисиуса и «Реал» уверены, что игрок не получит «Золотой мяч» сегодня (Фабрис Хокинс)
В окружении Винисиуса считают, что бразилец не получит «Золотой мяч» в этом году.
Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле»,
По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение вингера «Реала» в настоящий момент убеждено, что ему не будет присвоен приз лучшему футболисту года.
Это же чувство разделяют все в клубе.
Винисиус выиграет «Золотой мяч», согласно слитым в сеть результатам голосования. Родри – 2-й, Беллингем – 3-й, Холанд – 6-й, Ямаль – 7-й (Daily Mail)
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
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