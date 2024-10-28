  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Окружение Винисиуса и «Реал» уверены, что игрок не получит «Золотой мяч» сегодня (Фабрис Хокинс)
60

Окружение Винисиуса и «Реал» уверены, что игрок не получит «Золотой мяч» сегодня (Фабрис Хокинс)

В окружении Винисиуса считают, что бразилец не получит «Золотой мяч» в этом году.

Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле»,

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение вингера «Реала» в настоящий момент убеждено, что ему не будет присвоен приз лучшему футболисту года.

Это же чувство разделяют все в клубе. 

Винисиус выиграет «Золотой мяч», согласно слитым в сеть результатам голосования. Родри – 2-й, Беллингем – 3-й, Холанд – 6-й, Ямаль – 7-й (Daily Mail)

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус выиграет «Золотой мяч», согласно слитым в сеть результатам голосования. Родри – 2-й, Беллингем – 3-й, Холанд – 6-й, Ямаль – 7-й (Daily Mail)
150сегодня, 10:25Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мерсон об увольнении тен Хага: «Это к лучшему – игроки «МЮ» не прогрессируют, разрыв с топ-клубами только больше»
330 минут назад
Фердинанд об увольнении тен Хага: «Ineos могли бы справиться лучше. Когда вы публично ищете нового тренера при наличии старого – это не лучший способ решить вопрос»
1633 минуты назад
«Россия – сила». Воробьев о легионерах «Зенита» и россиянах «Локомотива» после 1:1
3157 минут назад
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже
24458 минут назад
Батраков избежал травмы после стыка с Мантуаном. Обследование не выявило серьезных проблем у хавбека «Локо»
20сегодня, 13:18
💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой
582сегодня, 13:13
«Вини». Гарначо о победителе «Золотого мяча»
30сегодня, 13:11
Невилл об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вряд ли эта новость кого-то шокирует. Катализатором стали 0:3 с «Тоттенхэмом», думаю»
13сегодня, 13:07
Бруну об увольнении тен Хага: «Спасибо за все. Надеюсь, болельщики сохранят то хорошее, что тренер сделал для клуба»
26сегодня, 13:04Фото
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Крыльев Советов»
1719сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Селюк: «Локо» выбрал правильное направление – появились Батраков, Раков и другие молодые. Спасибо Ротенбергу-младшему, разогнавшему коррупционную систему»
2 минуты назад
Экс-арбитр Федотов о стыке Батракова и Мантуана: «Игровой момент – о красной можно было бы говорить, попади Густаво в ногу»
12 минут назад
Юрий Семин: «Винисиус, Родри и Беллингем – основные претенденты на «Золотой мяч». Вини заслужил, но он не ярко сыграл за Бразилию – могут быть вопросы»
418 минут назад
Ташуев о стажировке Мостового в «Ахмате»: «С удовольствием поделюсь тем, как работаем. От него можно узнать много интересного, если обратиться – не откажу»
726 минут назад
Отец Сафонова о вызове в сборную: «Матвей пока не знает, приедет ли на сбор в ноябре. Какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, может»
339 минут назад
Андрей Мостовой о том, что «Зенит» не выигрывает у прямых конкурентов: «Уже не случайность, больше на тенденцию похоже. Ничья с «Локо» – стопроцентное удивление»
1049 минут назад
«Крылья Советов» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:30 
1558 минут назад
Анзор Кавазашвили: «У Станковича полное доверие от «Лукойла» и гендиректора «Спартака», но болельщики любят победы. Лучше народа ни один специалист не скажет»
2сегодня, 12:45
Рюдигер избежал травмы в класико – у защитника «Реала» мышечная перегрузка. Участие немца в матче с «Валенсией» под вопросом (As)
2сегодня, 12:16
Руни про 3:3 «Плимута» с «Престоном» после 0:3: «Я очень зол, не могу принять это выступление. Рад, что продолжали бороться и что-то получили, но наша игра была далека от хорошей»
6сегодня, 12:09