Окружение Винисиуса и «Реал» уверены, что игрок не получит «Золотой мяч» сегодня (Фабрис Хокинс)

В окружении Винисиуса считают, что бразилец не получит «Золотой мяч» в этом году.

Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле»,

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение вингера «Реала » в настоящий момент убеждено, что ему не будет присвоен приз лучшему футболисту года.

Это же чувство разделяют все в клубе.

Винисиус выиграет «Золотой мяч», согласно слитым в сеть результатам голосования. Родри – 2-й, Беллингем – 3-й, Холанд – 6-й, Ямаль – 7-й (Daily Mail)

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»