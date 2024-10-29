Ширер об «МЮ»: «Исходя из селекции за последние несколько лет и количества потраченных денег, большого прогресса не видно»
Алан Ширер считает, что «Манчестер Юнайтед» не добился прогресса за последние годы.
«Исходя из селекции за последние несколько лет и количества потраченных денег, большого прогресса не видно.
Если брать более крупную картину и сравнить, где «МЮ» был два года назад и где он сейчас, прогресса также не наблюдается. И за последние годы такое происходило при многих тренерах команды», – сказал экс-игрок сборной Англии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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