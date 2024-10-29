Булыкин о Батракове: «Здорово, что ему доверяют. Если бы он был в «Зените», возможно, в него бы там не особо верили» 

Дмитрий Булыкин считает, что у Алексея Бартакова могла бы не сложиться карьера в «Зените».

В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего хавбека «Локомотива » 8 голов и 6 ассистов.

«Батракову было бы тяжело в других командах, поскольку у нас отдают предпочтение легионерам. Наши ребята так и не раскрываются.

В случае с Батраковым здорово, что ему доверяют. Если бы он был в «Зените », вполне возможно, в него бы там не особо верили», – сказал экс-игрок сборной России.