Булыкин о Батракове: «Здорово, что ему доверяют. Если бы он был в «Зените», возможно, в него бы там не особо верили»
Дмитрий Булыкин считает, что у Алексея Бартакова могла бы не сложиться карьера в «Зените».
В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего хавбека «Локомотива» 8 голов и 6 ассистов.
«Батракову было бы тяжело в других командах, поскольку у нас отдают предпочтение легионерам. Наши ребята так и не раскрываются.
В случае с Батраковым здорово, что ему доверяют. Если бы он был в «Зените», вполне возможно, в него бы там не особо верили», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Российская газета»
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