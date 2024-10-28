Врач «Локо» о Батракове: «Нарушение было очень грубым, но медосмотр не выявил серьезных костных повреждений. Рассчитываем, что Алексей будет готов к кубковому матчу с «Динамо»

Главный врач «Локомотива» заявил, что у Алексея Батракова нет серьезных травм.

Во встрече 13-го тура Мир РПЛ против «Зенита » (1:1) 19-летний хавбек московской команды повредил голеностоп после столкновения с полузащитником Густаво Мантуаном .

«Ряд СМИ написали о серьезной травме Батракова , ориентируясь на телевизионную картинку. Да, нарушение было очень грубым, за которое обычное показывают красную карточку.

Тем не менее, медицинский осмотр после игры не выявил серьезных повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. Точно удалось избежать костных повреждений.

Будем наблюдать за динамикой восстановления. Рассчитываем на то, что Алексей будет полностью готов к первому кубковому матчу с «Динамо», – сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

5 ноября «Локо » сыграет с московским «Динамо» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.