Врач «Локо» о Батракове: «Нарушение было очень грубым, но медосмотр не выявил серьезных костных повреждений. Рассчитываем, что Алексей будет готов к кубковому матчу с «Динамо»
Во встрече 13-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:1) 19-летний хавбек московской команды повредил голеностоп после столкновения с полузащитником Густаво Мантуаном.
«Ряд СМИ написали о серьезной травме Батракова, ориентируясь на телевизионную картинку. Да, нарушение было очень грубым, за которое обычное показывают красную карточку.
Тем не менее, медицинский осмотр после игры не выявил серьезных повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. Точно удалось избежать костных повреждений.
Будем наблюдать за динамикой восстановления. Рассчитываем на то, что Алексей будет полностью готов к первому кубковому матчу с «Динамо», – сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.
5 ноября «Локо» сыграет с московским «Динамо» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий