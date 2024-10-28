Батраков избежал травмы после стыка с Мантуаном. Обследование не выявило серьезных проблем у хавбека «Локо»

Алексей Батраков избежал травмы после стыка с Густаво Мантуаном.

Во встрече 13-го тура Мир российской Премьер-лиги против «Зенита » (1:1) 19-летний хавбек московской команды повредил голеностоп после столкновения с бразильцем.

По данным «Матч ТВ», дополнительное медицинское обследование не выявило каких‑либо серьезных проблем у игрока.

Батраков будет тренироваться в общей группе, но все равно пропустит ближайший матч с «Рубином» из‑за дисквалификации.

В этом сезоне полузащитник «Локомотива » провел 13 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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