Батраков избежал травмы после стыка с Мантуаном. Обследование не выявило серьезных проблем у хавбека «Локо»
Алексей Батраков избежал травмы после стыка с Густаво Мантуаном.
Во встрече 13-го тура Мир российской Премьер-лиги против «Зенита» (1:1) 19-летний хавбек московской команды повредил голеностоп после столкновения с бразильцем.
По данным «Матч ТВ», дополнительное медицинское обследование не выявило каких‑либо серьезных проблем у игрока.
Батраков будет тренироваться в общей группе, но все равно пропустит ближайший матч с «Рубином» из‑за дисквалификации.
В этом сезоне полузащитник «Локомотива» провел 13 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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