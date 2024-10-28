Экс-арбитр Федотов о стыке Батракова и Мантуана: «Игровой момент – о красной можно было бы говорить, попади Густаво в ногу»

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил стык Густаво Мантуана с Алексеем Батраковым.

В матче 13-го тура Мир РПЛ против «Зенита » (1:1) 19-летний защитник «Локомотива » повредил голеностоп после столкновения с бразильцем. Обследование не выявило у Батракова серьезных повреждений.

– Как трактовать эпизод со стычкой Мантуана и Батракова?

– Это игровой эпизод. Мантуан получил желтую не за этот эпизод, а за неспортивное поведение, игроки начали бодаться со всеми подряд. Не попади он в мяч, а попади в ногу – можно было бы говорить о красной карточке. Неважно, в бок он шел или нет. Если бы там была желтая, то можно было подать в ЭСК, чтобы они рассмотрели, не красная ли это карточка.

Отягощающими обстоятельствами тут могут быть результаты МРТ, перелом или «оторванный» голеностоп, на которые ЭСК и КДК могут ориентироваться.

Нужно понимать, что мы говорим про эту конкретную игру. И если сегодня Чебан , который будет судить «Крылья Советов» – «Краснодар», начнет раздавать карточки, сравнивать две эти игры не надо. Это разные игры и разные арбитры.

Назначили бы другого арбитра на матч «Локомотив» – «Зенит», и все могло бы быть по-другому. Игра бы закончилась из-за того, что осталось мало футболистов на поле, а судья молодец, показал все желтые верно. Но ему ведь скажут: «Ты совсем дурак, что ли? Да ты все правильно сделал, но игру-то до конца не довел. Не можешь управлять игроками – твои проблемы».

В этой игре у Карасева наконец-то появились эмоции, возможно, повлияла поездка в Саудовскую Аравию. Хочешь быть великим арбитром – ты должен понимать, что ты делаешь, – сказал бывший арбитр РПЛ.