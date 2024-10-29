Родри – третий испанец в истории, получивший «Золотой мяч». Это четвертая награда для Испании и первая с 1960 года

Родри стал третьим испанским футболистом в истории, получившим «Золотой мяч».

До него «Золотой мяч » среди испанцев выигрывал Альфредо Ди Стефано в «Реале » – в 1957 и 1959 годах, а также Луис Суарес Мирамонтес в «Барселоне» в 1960 году.

Таким образом, это 4-й раз в истории, когда награда лучшему игроку мира от France Football досталась испанскому игроку.

Отметим, что Альфредо Ди Стефано родился в Буэнос-Айресе и в течение карьеры выступал за сборные Аргентины, Колумбии (за колумбийцев он играл лишь в товарищеских матчах, так как федерация была исключена из ФИФА – Спортс’‘) и Испании, получив испанское гражданство в 1956 году.

Родри – первый игрок АПЛ с 2008 года, выигравший «Золотой мяч». Тогда победил Роналду

«Золотой мяч» впервые взял игрок «Ман Сити» – Родри. Рекорд у «Реала» и «Барсы» – по 12 побед