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Родри – первый игрок АПЛ с 2008 года, выигравший «Золотой мяч». Тогда победил Роналду

Игрок АПЛ выиграл «Золотой мяч» впервые с 2000-х.

Сегодня награда от France Football досталась хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

До этого дня последним футболистом, получившим «Золотой мяч» во время выступлений в Премьер-лиге, был Криштиану Роналду. Португальца, представлявшего «Манчестер Юнайтед», наградили в 2008 году. До него побеждал Майкл Оуэн (2001), остальные победы футболистов из английских команд были в 1960-х и ранее.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЗолотой мяч
logoРодри
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