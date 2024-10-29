Родри – первый игрок АПЛ с 2008 года, выигравший «Золотой мяч». Тогда победил Роналду

Игрок АПЛ выиграл «Золотой мяч» впервые с 2000-х.

Сегодня награда от France Football досталась хавбеку «Манчестер Сити » Родри .

До этого дня последним футболистом, получившим «Золотой мяч » во время выступлений в Премьер-лиге, был Криштиану Роналду . Португальца, представлявшего «Манчестер Юнайтед», наградили в 2008 году. До него побеждал Майкл Оуэн (2001), остальные победы футболистов из английских команд были в 1960-х и ранее.