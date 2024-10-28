Ольмо о «Золотом мяче»: «Родри фаворит для меня наряду с Карвахалем. Как друг и партнер по команде, я очень рад за него»
Дани Ольмо будет рад, если Родри станет обладателем «Золотого мяча».
В эти минуты проходит церемония вручения награды от France Football в парижском театре «Шатле».
«Не удивлюсь, если победит Родри, для меня он был фаворитом наряду с Карвахалем. Как друг и партнер по команде [сборной Испании], я очень рад за него», – заявил полузащитник «Барселоны».
Ямаль получил приз лучшему молодому игроку мира от France Football
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Mundo Deportivo
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