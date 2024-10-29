«Золотой мяч» впервые взял игрок «Ман Сити» – Родри. Рекорд у «Реала» и «Барсы» – по 12 побед

Родри стал первым игроком «Ман Сити», взявшим «Золотой мяч».

Испанец стал обладателем «Золотого мяча»-2024. Впервые награда досталась игроку «горожан».

Рекорд по числу призов удерживают «Реал » и «Барселона » – их футболисты брали «Золотой мяч» по 12 раз.

Родри взял «Золотой мяч»! Первый опорник в истории – и первый испанец за 64 года

Победа Родри нужнее победы Винисиуса