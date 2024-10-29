«Золотой мяч» впервые взял игрок «Ман Сити» – Родри. Рекорд у «Реала» и «Барсы» – по 12 побед
Родри стал первым игроком «Ман Сити», взявшим «Золотой мяч».
Испанец стал обладателем «Золотого мяча»-2024. Впервые награда досталась игроку «горожан».
Рекорд по числу призов удерживают «Реал» и «Барселона» – их футболисты брали «Золотой мяч» по 12 раз.
Родри взял «Золотой мяч»! Первый опорник в истории – и первый испанец за 64 года
Опубликовал: Михаил Большаков
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