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«Золотой мяч» впервые взял игрок «Ман Сити» – Родри. Рекорд у «Реала» и «Барсы» – по 12 побед

Родри стал первым игроком «Ман Сити», взявшим «Золотой мяч».

Испанец стал обладателем «Золотого мяча»-2024. Впервые награда досталась игроку «горожан».

Рекорд по числу призов удерживают «Реал» и «Барселона» – их футболисты брали «Золотой мяч» по 12 раз.

Родри взял «Золотой мяч»! Первый опорник в истории – и первый испанец за 64 года

Победа Родри нужнее победы Винисиуса

Опубликовал: Михаил Большаков
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoРодри
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