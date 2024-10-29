Дженнифер Эрмосо: «Равенство не всегда есть на футбольном поле. Ради всех женщин я продолжу быть смелой, стремясь сделать спорт и мир лучше»
Дженнифер Эрмосо заявила о желании делать футбол и мир лучше.
Футболистка «Тигрес» и сборной Испании получила приз Сократеса за внефутбольную деятельность.
«Эта награда много значит для меня. Она заставляет меня осознать ответственность, которую несут все футболисты на поле и за его пределами. Она для всех моих партнеров по команде, с которыми я делю футбольное поле, где не всегда есть равенство.
Для следующих поколений мы хотим оставить футбол в лучшем состоянии, чем он был, когда начинали мы.
Ради всех женщин я продолжу быть смелой, стремясь сделать спорт и мир лучше», – сказала Эрмосо.
После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Луис Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы Эрмосо.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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