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  • Эрмосо подверглась гомофобным оскорблениям в соцсетях: «У тебя ##### как дверь. Рубиалес поцеловал тебя, и ты сразу стала лесбиянкой, чтобы он засыпал тебя деньгами – а ты еще и жалуешься»
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Эрмосо подверглась гомофобным оскорблениям в соцсетях: «У тебя ##### как дверь. Рубиалес поцеловал тебя, и ты сразу стала лесбиянкой, чтобы он засыпал тебя деньгами – а ты еще и жалуешься»

Дженнифер Эрмосо вновь подверглась оскорблениям в соцсетях.

Футболистка сборной Испании опубликовала в соцсетях запись присланного ей голосового сообщения с оскорблениями. В нем упоминается, в частности, скандал с поцелуем Луиса Рубиалеса после финала женского чемпионата мира в 2023 году.

«У тебя есть член? Не могу понять. Я думаю, это из-за татуировок у тебя на руке, из-за которых ты похожа на моего отца.

Ты поднимаешь кубок мира так, будто это кусок кровяной колбасы... Ты тупая или ненормальная? По-моему, когда лысый парень вроде Рубиалеса целует тебя, ты сразу стала лесбиянкой, чтобы он засыпал тебя деньгами – деньги все приходят и приходят, а ты еще и жалуешься.

Ты глупая, вот в чем твоя проблема – в том, что ты ненормальная. У тебя ##### (вагина – Спортс’‘) как дверь, отвратительно», – говорится в сообщении без упоминания имени Эрмосо.

Напомним, суд по делу о поцелуе Рубиалеса с Эрмосо пройдет зимой 2025 года. Планируется провести 11 заседаний в период с 3 по 19 февраля. Прокуратура требует для экс-главы RFEF 2,5 года тюремного заключения.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Луис Рубиалес
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