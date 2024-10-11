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Спектакль по мотивам скандала с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо поставили в Испании: «Мы эволюционировали, но мачизм остается социальной проблемой»

В Мадриде пройдет спектакль по мотивам скандала с поцелуем в сборной Испании.

Напомним, после победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Луис Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал в губы.

Прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса. Суд по этому делу пройдет зимой 2025 года.

15 ноября в Мадриде будет показана пьеса «Поцелуй», вдохновленная инцидентом, в ней авторы размышляют о злоупотреблении властью.

«Жизнь Луиса де Минго, президента скромного футбольного клуба и топ-менеджера компании, подозреваемой в загрязнении окружающей среды, принимает неожиданный оборот, когда он оказывается вовлеченным в скандал – он поцеловал без согласия капитана своей женской команды во время чемпионата», – сказано в описании спектакля.

«Мы поняли, какие последствия и международный резонанс имело это событие, и спросили себя, не можем ли мы рассказать эту историю», – рассказал режиссер спектакля Давид де Кромо.

«Мы эволюционировали, но мачизм по-прежнему остается социальной проблемой. А еще были те, кто хотел выставить жертву в плохом свете», –  добавляет исполнительница главной роли Карлота Бермудес.

Суд по делу о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо пройдет в феврале 2025-го. Будет 11 заседаний

Эрмосо подверглась гомофобным оскорблениям в соцсетях: «У тебя ##### как дверь. Рубиалес поцеловал тебя, и ты сразу стала лесбиянкой, чтобы он засыпал тебя деньгами – а ты еще и жалуешься»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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Эрмосо подверглась гомофобным оскорблениям в соцсетях: «У тебя ##### как дверь. Рубиалес поцеловал тебя, и ты сразу стала лесбиянкой, чтобы он засыпал тебя деньгами – а ты еще и жалуешься»
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