Эрмосо выложила оскорбления, полученные в соцсети: «Феминацистка. Ты никчемная. Иди на кухню, как велит Бог. Или займись другим видом спорта для лесбух»

Дженнифер Эрмосо опубликовала оскорбления, поступающие в ее адрес.

Футболистка сборной Испании выложила аудиозапись с грубыми высказываниями, полученную в одной из соцсетей.

«Ты проваливаешься во всем. Ты ужасна. Ты даже не знаешь, как играть в футбол – а это самое простое, что только есть. Шевели ногами. Я не представляю, кто вообще тебе платит и кто тебя рекламирует. Ты никчемная. Иди на кухню, как велит Бог. Или займись другим видом спорта для лесбух. Феминацистка. Ты не женщина и не мужчина – ты сука. Ты ни на что не годишься», – говорит мужчина, также отмечая, что обвинения девушки в адрес Луиса Рубиалеса были «лживыми».

Также автор аудиозаписи отправил Эрмосо несколько текстовых сообщений оскорбительного характера.

Футболистка отметила, что подобные вещи ее не задевают, но задалась вопросом: «Кто сможет защиnить нас от таких поступков? Подобное помогает мне понять, что дело не в том, чтобы «игнорировать такие комментарии». Скольких оскорбляют каждый день? Сколько человек сталкивается с такими людьми, свободно разгуливающими по улицам? Это то поколение, которое будет о нас заботиться в будущем?»

Эрмосо подверглась гомофобным оскорблениям в соцсетях: «У тебя ##### как дверь. Рубиалес поцеловал тебя, и ты сразу стала лесбиянкой, чтобы он засыпал тебя деньгами – а ты еще и жалуешься»