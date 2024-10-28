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Гюлер стал 2-м в борьбе за приз лучшему молодому игроку от France Football, Майну – 3-м, Кубарси – 5-м

Стало известно, как распределились места при выборе лучшего молодого игрока.

Награду от France Football по итогам прошлого сезона получил 17-летний вингер Ламин Ямаль из «Барселоны».

Вторую строчку в голосовании занял Арда Гюлер из «Реала», третью – Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед», четвертую – Савио Морейра из «Манчестер Сити» (в прошлом сезоне играл за «Жирону»), пятую – Пау Кубарси из «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер &laquo;Золотого мяча&raquo;
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