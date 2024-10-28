Гюлер стал 2-м в борьбе за приз лучшему молодому игроку от France Football, Майну – 3-м, Кубарси – 5-м

Стало известно, как распределились места при выборе лучшего молодого игрока.

Награду от France Football по итогам прошлого сезона получил 17-летний вингер Ламин Ямаль из «Барселоны».

Вторую строчку в голосовании занял Арда Гюлер из «Реала », третью – Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед », четвертую – Савио Морейра из «Манчестер Сити » (в прошлом сезоне играл за «Жирону»), пятую – Пау Кубарси из «Барселоны».