Гюлер стал 2-м в борьбе за приз лучшему молодому игроку от France Football, Майну – 3-м, Кубарси – 5-м
Стало известно, как распределились места при выборе лучшего молодого игрока.
Награду от France Football по итогам прошлого сезона получил 17-летний вингер Ламин Ямаль из «Барселоны».
Вторую строчку в голосовании занял Арда Гюлер из «Реала», третью – Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед», четвертую – Савио Морейра из «Манчестер Сити» (в прошлом сезоне играл за «Жирону»), пятую – Пау Кубарси из «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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