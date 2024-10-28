Ямаль стал 8-м в борьбе за «Золотой мяч», Кроос – 9-м, Кейн – 10-м

Ламин Ямаль опередил Харри Кейна в голосовании France Football.

17-летний вингер «Барселоны» стал восьмым в борьбе за «Золотой мяч ».

Девятую строчку занял завершивший карьеру экс-полузащитник «Реала » Тони Кроос , а на десятом месте оказался Харри Кейн из «Баварии».

Ямаль также был признан лучшим молодым футболистом прошлого сезона.