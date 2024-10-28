Ямаль стал 8-м в борьбе за «Золотой мяч», Кроос – 9-м, Кейн – 10-м
Ламин Ямаль опередил Харри Кейна в голосовании France Football.
17-летний вингер «Барселоны» стал восьмым в борьбе за «Золотой мяч».
Девятую строчку занял завершивший карьеру экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос, а на десятом месте оказался Харри Кейн из «Баварии».
Ямаль также был признан лучшим молодым футболистом прошлого сезона.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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