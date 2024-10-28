Организаторы «Золотого мяча» считают решение «Реала» пропустить церемонию «уму непостижимым» (EFE)
Решение «Реала» удивило ответственных за вручение «Золотого мяча».
Сегодня стало известно, что делегация мадридского клуба отказалась от посещения церемонии из-за того, что победа – предположительно – досталась не Винисиусу Жуниору и не Дани Карвахалю.
As со ссылкой на EFE сообщает, что организаторы считают позицию «Реала» «уму непостижимой». Это связано с тем, что ни одному клубу не сообщалось, кто будет признан лучшим игроком прошлого сезона.
Невручение «Золотого мяча» Винисиусу в «Реале» считают «историческим ограблением», «позором» и «несправедливостью» (ESPN Brasil)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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