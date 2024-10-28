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Родри о «Золотом мяче»: «Я ничего не знаю. У меня были два выдающихся года, я выиграл ЛЧ и Евро»

Родри не знает, выиграл ли он «Золотой мяч».

Ранее появилась информация, что «Золотой мяч» получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не вингер «Реала» Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид» отменил поездку на церемонию, хотя у Винисиуса уже была запланирована вечеринка в Париже по случаю победы.

Родри прибыл на красную дорожку церемонии на костылях и дал комментарий.

«Честно говоря, я ничего не знаю. Посмотрим, что будет сегодня вечером.

Я счастлив быть здесь, даже если мне приходится следовать рекомендациям врачей, поэтому я на костылях.

У меня были два выдающихся года, когда я выиграл Лигу чемпионов [в 2023-м] и Евро [в 2024-м]. Я достиг своей мечты.

Я спокоен. Конечно, у меня много ожиданий, но пока я собираюсь насладиться вечером», –  сказал опорник сборной Испании.

Фото: x.com/partidazocope

Родри берет «Золотой мяч» вместо Винисиуса? Онлайн 

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЗолотой мяч
logoРодри
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