Родри о «Золотом мяче»: «Я ничего не знаю. У меня были два выдающихся года, я выиграл ЛЧ и Евро»
Ранее появилась информация, что «Золотой мяч» получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не вингер «Реала» Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид» отменил поездку на церемонию, хотя у Винисиуса уже была запланирована вечеринка в Париже по случаю победы.
Родри прибыл на красную дорожку церемонии на костылях и дал комментарий.
«Честно говоря, я ничего не знаю. Посмотрим, что будет сегодня вечером.
Я счастлив быть здесь, даже если мне приходится следовать рекомендациям врачей, поэтому я на костылях.
У меня были два выдающихся года, когда я выиграл Лигу чемпионов [в 2023-м] и Евро [в 2024-м]. Я достиг своей мечты.
Я спокоен. Конечно, у меня много ожиданий, но пока я собираюсь насладиться вечером», – сказал опорник сборной Испании.
Фото: x.com/partidazocope
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