Кроос о «Золотом мяче»: «Родри выиграет, но индивидуальные награды в футболе бессмысленны. Они никогда не казались мне важными»
Тони Кроос отреагировал на возможное вручение Родри «Золотого мяча».
«Родри, очевидно, выиграет. Но я действительно не думаю, что эти награды так уж важны. Они никогда не казались мне такими уж важными.
Я верю всем сердцем, что индивидуальные награды в футболе бессмысленны. Их можно вручать в теннисе, но они мне не нравятся», – сказал бывший полузащитник «Реала», номинированный на «Золотой мяч»-2024 вместе с хавбеком «Манчестер Сити».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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