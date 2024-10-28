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Кроос о «Золотом мяче»: «Родри выиграет, но индивидуальные награды в футболе бессмысленны. Они никогда не казались мне важными»

Тони Кроос отреагировал на возможное вручение Родри «Золотого мяча».

«Родри, очевидно, выиграет. Но я действительно не думаю, что эти награды так уж важны. Они никогда не казались мне такими уж важными.

Я верю всем сердцем, что индивидуальные награды в футболе бессмысленны. Их можно вручать в теннисе, но они мне не нравятся», – сказал бывший полузащитник «Реала», номинированный на «Золотой мяч»-2024 вместе с хавбеком «Манчестер Сити».

Родри берет «Золотой мяч» вместо Винисиуса? Онлайн

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТони Кроос
logoЗолотой мяч
logoРодри
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