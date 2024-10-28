Хавбек «Вулвс» Лемина о «Золотом мяче»: «Родри – лучший полузащитник, но Винисиус – лучший игрок в мире, без сомнений. Прощай, футбол»

Марио Лемина назвал Винисиуса Жуниора лучшим игроком в мире.

Ранее стало известно, что «Реал» отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о грядущей победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнеры поддержали его.

«Родри лучший полузащитник в мире, да.

Но лучший игрок в мире прямо сейчас – это Винисиус Жуниор , без сомнений. Прощай, футбол», – написал хавбек «Вулверхэмптона ».

«Реал» отменил пятичасовую программу о «Золотом мяче» на клубном ТВ. В команде разгневаны «несправедливостью»

«Реал» считает победу Родри на «Золотом мяче» неуважением и не понимает, почему награда не досталась Карвахалю. Клуб допускает, что повлияли плохие отношения с УЕФА