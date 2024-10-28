Жена Хави опубликовала фото сына в футболке «МЮ». Экс-тренер «Барсы» считается одним из кандидатов на пост в «Юнайтед»
Жена Хави показала фото сына в футболке «Манчестер Юнайтед».
Супруга экс-тренера «Барселоны» Нурия опубликовала в соцсетях фотографию, на которой Хави сидит за столом с пятилетним сыном Дэном и восьмилетней дочерью Асией.
На мальчике можно увидеть футболку «Манчестер Юнайтед» с названием титульного спонсора TeamViewer. Этот вариант формы клуб использовал с сезона-2021/22 по сезон-2023/24.
Хави считается одним из возможных кандидатов на пост главного тренера «МЮ». Отмечается, что в последние месяцы он дважды встречался с руководством «Юнайтед».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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