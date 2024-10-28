Жена Хави опубликовала фото сына в футболке «МЮ». Экс-тренер «Барсы» считается одним из кандидатов на пост в «Юнайтед»

Жена Хави показала фото сына в футболке «Манчестер Юнайтед».

Супруга экс-тренера «Барселоны» Нурия опубликовала в соцсетях фотографию, на которой Хави сидит за столом с пятилетним сыном Дэном и восьмилетней дочерью Асией.

На мальчике можно увидеть футболку «Манчестер Юнайтед » с названием титульного спонсора TeamViewer. Этот вариант формы клуб использовал с сезона-2021/22 по сезон-2023/24.

Хави считается одним из возможных кандидатов на пост главного тренера «МЮ». Отмечается, что в последние месяцы он дважды встречался с руководством «Юнайтед».

Фото: instagram.com/nuriacunillera81