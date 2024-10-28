Ван Нистелрой – главный претендент на пост тренера «МЮ», Аморим – 2-й, Саутгейт – 3-й, Хави – в топ-5 у букмекеров

Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «МЮ ».

Временным главным тренером клуба назначен Руд ван Нистелрой.

Британский букмекер Bet365 считает, что нидерландский специалист станет постоянным тренером «МЮ» – на это дают коэффициент 1.40.

Вторым котируется Рубен Аморим из «Спортинга » – на его назначение можно поставить за 4.00. Третьим у букмекера идет Гарет Саутгейт (4.50).

Следующий главный тренер «МЮ» по версии букмекеров:

1. Руд ван Нистелрой – 1.40

2. Рубен Аморим («Спортинг») – 4.00

3. Гарет Саутгейт – 4.50

4-5. Хави («Барселона») – 6.00

4-5. Томас Франк («Брентфорд») – 6.00.

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