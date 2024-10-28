Мерсон об «МЮ»: «Кубок может выиграть любой. «Юнайтед» предпочел бы финишировать в топ-4, чем взять трофей. Только топ-клубы способны стабильно держать уровень»

Пол Мерсон критически оценил результаты «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

«Кубок может выиграть любой. В прошлом сезоне «Челси » проиграл в полуфинале и, вероятно, мог бы выиграть финал, несмотря на то, что сезон для них сложился не лучшим образом. Они иногда показывали класс, но не были стабильны. Это и есть «Манчестер Юнайтед ».

Нестабильные команды могут пройти далеко в кубковых соревнованиях. В отдельный день они могут победить кого угодно, могут выдать игру на девять из десяти, но не способны стабильно держаться на уровне восьми из десяти каждую неделю. Это делают только топ-клубы.

Сейчас главная цель в футболе – попасть в Лигу чемпионов. С этого все начинается, и дальше нужно развиваться.

Игра изменилась. В начале сезона каждому топ-тренеру в крупном клубе говорят, что приоритет – место в топ-4. Если получится взять трофей по пути – отлично.

«Манчестер Юнайтед» этого не делает и предпочел бы финишировать в топ-4, чем выиграть трофей. Да, они победили «Манчестер Сити » на «Уэмбли» и не дали своим соперникам сделать дубль, но «МЮ» хочет попасть в Лигу чемпионов», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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