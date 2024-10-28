  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мерсон об «МЮ»: «Кубок может выиграть любой. «Юнайтед» предпочел бы финишировать в топ-4, чем взять трофей. Только топ-клубы способны стабильно держать уровень»
12

Мерсон об «МЮ»: «Кубок может выиграть любой. «Юнайтед» предпочел бы финишировать в топ-4, чем взять трофей. Только топ-клубы способны стабильно держать уровень»

Пол Мерсон критически оценил результаты «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

«Кубок может выиграть любой. В прошлом сезоне «Челси» проиграл в полуфинале и, вероятно, мог бы выиграть финал, несмотря на то, что сезон для них сложился не лучшим образом. Они иногда показывали класс, но не были стабильны. Это и есть «Манчестер Юнайтед».

Нестабильные команды могут пройти далеко в кубковых соревнованиях. В отдельный день они могут победить кого угодно, могут выдать игру на девять из десяти, но не способны стабильно держаться на уровне восьми из десяти каждую неделю. Это делают только топ-клубы.

Сейчас главная цель в футболе – попасть в Лигу чемпионов. С этого все начинается, и дальше нужно развиваться.

Игра изменилась. В начале сезона каждому топ-тренеру в крупном клубе говорят, что приоритет – место в топ-4. Если получится взять трофей по пути – отлично.

«Манчестер Юнайтед» этого не делает и предпочел бы финишировать в топ-4, чем выиграть трофей. Да, они победили «Манчестер Сити» на «Уэмбли» и не дали своим соперникам сделать дубль, но «МЮ» хочет попасть в Лигу чемпионов», – сказал бывший игрок «Арсенала».

💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoКубок Англии
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПол Мерсон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Разгром у «Сити», ноль «МЮ», голы «Арсенала» с «Ливерпулем». Что будет в туре АПЛ и кого брать в фэнтези
25 октября, 11:10Фэнтези
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией
1202 сентября, 09:16
Еще не подали заявку в Sports Camp? Успейте до 31 августа и приходите делать Спортс» лучше!
30 августа, 12:00Вакансия
Каррагер о «Ливерпуле»: «Не согласен, что клуб должен взять паузу на год, чтобы дать Слоту освоиться. Есть реальный шанс выиграть Лигу чемпионов»
4013 августа, 06:40
«Ман Сити» 3-й год подряд возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «МЮ» – 14-й, «Барса» – 18-я, «Зенит» – 104-й, «Спартак» – 106-й, «Динамо» – 290-е
14912 июля, 16:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тренеры соперников критиковали тен Хага. Они удивлялись, как легко играть против «МЮ» при нем (The Independent)
137 минут назад
Сака стал 21-м в борьбе за «Золотой мяч», Рюдигер – 22-м, Палмер – 25-м
1417 минут назад
Каштанов о гегемонии «Зенита»: «А это чем вредит? «Бавария» тоже тогда вредит немецкому футболу? Кто мешает покупать таких же футболистов, как они?»
921 минуту назад
Помогите Головину отвезти кубок ЛЧ в Калтан. В нашей новой игре
вчера, 19:00Спецпроект
«МЮ» при тен Хаге потратил 616,8 млн фунтов. В АПЛ за это время расходы выше лишь у «Челси» – 1,3 млрд
2530 минут назад
Винисиус планировал вечеринку в центре Парижа по случаю выигранного «Золотого мяча»: он забронировал место и выбрал костюм. Чартер отменили за несколько минут до вылета
15932 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Крыльев Советов»
178846 минут назадLive
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже
39046 минут назад
Балотелли перешел в «Дженоа»
1546 минут назадФото
Анчелотти станет тренером года, «Реал» – лучшей командой (Аранча Родригес)
8946 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Краснодар». 0:2 – Кордоба и Диего Коста забили Онлайн-трансляция
3641 минуту назадLive
Дель Пьеро о 4:4 в игре «Юве» с «Интером»: «Они были как боксеры без защиты, которые сказали: «Мы просто сразимся и посмотрим, чем все закончится»
8 минут назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа» 
317 минут назадLive
У Керема Актюркоглу 10-й уровень Faceit по Counter-Strike. Летом он отказался переходить в «Спартак»
22 минуты назадКиберспорт
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Джандаль»
122 минуты назадLive
Гарначо об увольнении тен Хага: «Спасибо за все, босс. Всегда буду благодарен за доверие и возможность играть в «МЮ»
536 минут назад
Пети о тен Хаге: «Пришло время для увольнения из «МЮ». Он не показывал страсти, на пресс-конференциях всегда казался скучающим. У него не было поддержки ни от фанатов, ни от игроков»
156 минут назад
«Зенит» принимает «Динамо» Махачкала. Петербуржцы, приходите на стадион!
сегодня, 16:00Реклама
Экс-генсек ФИФА о выборе России хозяйкой ЧМ-2018: «На голосовавших не оказывалось давления. Что бы потом ни говорили, это лишь грусть от поражения. Тот ЧМ был лучшим»
6сегодня, 15:01
Министр спорта Испании о расизме в класико: «Все руководящие органы и клубы должны работать и решительно реагировать, чтобы предотвратить эти демонстрации»
1сегодня, 14:56