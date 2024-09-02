Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией

Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на матчи Лиги наций.

Португальская футбольная федерация опубликовала список игроков национальной команды, которые примут участие в матчах наций против сборных и . Игры состоятся 5 и 8 сентября соответственно.

В список вошли 25 футболистов.

Вратари: (« »), («Вулверхэмптон»), (« »);

Защита: («Манчестер Сити»), (« »), («Челси»), (« »), (« »), («Манчестер Юнайтед»), (« »), (« »);

Полузащита: (« »), (« »), («ПСЖ»), (« »), (« »), («Аль-Хилаль»), («Челси»), , (оба – « »);

Нападение: (« »), («Спортинг»), (« »), (« »), (« »).