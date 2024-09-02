Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией

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Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на матчи Лиги наций.

Португальская футбольная федерация опубликовала список игроков национальной команды, которые примут участие в матчах Лиги наций против сборных Хорватии и Шотландии. Игры состоятся 5 и 8 сентября соответственно.

В список вошли 25 футболистов.

Вратари: Диогу КоштаПорту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй СилваБетис»);

Защита: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу СилваБенфика»), Ренату Вейга («Челси»), Гонсалу ИнасиуСпортинг»), Тиагу СантушЛилль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нуну МендешПСЖ»), Нелсон СемедуВулверхэмптон»);

Полузащита: Жоау ПальиньяБавария»), Жоау НевешПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед»), Бернарду СилваМанчестер Сити»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Феликс («Челси»), Франсишку Тринкау, Педру Гонсалвеш (оба – «Спортинг»);

Нападение: Рафаэл ЛеауМилан»), Жеовани Кенда («Спортинг»), Педру НетуЧелси»), Криштиану РоналдуАль-Наср»), Диогу ЖотаЛиверпуль»).

62 комментария
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Понятно. Значит поедет на ЧМ
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+37
Ответ Roman Ambrose
Будет со скамейки контент на ютуб снимать
В целом, если бы побегал с гопро вот это был бы контент
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+25
Ответ Красная стрела
Понятно. Значит поедет на ЧМ
Подозреваю что он и на ЕВРО в 28 году поедет
+18
0
+18
Будет со скамейки контент на ютуб снимать
+18
-4
+14
Ответ trav
Жеовани Кенда - 17 лет. Ноль голов в Спортинге. Зачем он в основной сборной? Заиграть надо? Или агенты даже там мутят ?
А как же. Не только в нашей сборной такое практикуют.
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+8
Ответ Иван Есев
До ЧМ ещё далеко, поямо сейчас один из лучших завершителей мира, так что принесёт пользу.
"сейчас один из лучших завершителей мира, так что принесёт пользу".
На каких веществах вы сейчас?
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Жеовани Кенда - 17 лет. Ноль голов в Спортинге. Зачем он в основной сборной? Заиграть надо? Или агенты даже там мутят ?
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Не повезло этому поколению, состав отличный по всем позициям, но нападающих нет (не знаю кто такие Кенда и Тринкау). Как во времена Паулеты, кроме него, долго никого не было.
И из-за этого даже не сказать, что Роналду занимает чужое место.
Лучшая модель для этой сборной - Ман Сити, нужно играть с Жотой в нападении, на замене Феликс. Они хоть объем по прессингу дадут, будут с номинальными полузащитниками местами меняться, вертеть мяч и т.д.
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+4
Ответ Spectacled Bear
Не повезло этому поколению, состав отличный по всем позициям, но нападающих нет (не знаю кто такие Кенда и Тринкау). Как во времена Паулеты, кроме него, долго никого не было. И из-за этого даже не сказать, что Роналду занимает чужое место. Лучшая модель для этой сборной - Ман Сити, нужно играть с Жотой в нападении, на замене Феликс. Они хоть объем по прессингу дадут, будут с номинальными полузащитниками местами меняться, вертеть мяч и т.д.
Во времена Паулеты был Нуну Гомеш, тот же Элдер Поштига))
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Роналду, конечно должены вызвать в состав сборной Португалии , ведь ему надо пополнить свою стату
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Ответ trav
Жеовани Кенда - 17 лет. Ноль голов в Спортинге. Зачем он в основной сборной? Заиграть надо? Или агенты даже там мутят ?
По теперешним правилам одним матчем не заиграешь игрока за сборную уже.
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Ответ jjf22hz6cv
Ну оставьте уже его в покое ! Он же не Жирков !
а ты думаешь, его заставляют ?
по моему он диктует будет он в составе или нет
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Ответ Spectacled Bear
Не повезло этому поколению, состав отличный по всем позициям, но нападающих нет (не знаю кто такие Кенда и Тринкау). Как во времена Паулеты, кроме него, долго никого не было. И из-за этого даже не сказать, что Роналду занимает чужое место. Лучшая модель для этой сборной - Ман Сити, нужно играть с Жотой в нападении, на замене Феликс. Они хоть объем по прессингу дадут, будут с номинальными полузащитниками местами меняться, вертеть мяч и т.д.
Тринкау был в Барсе в своё время, кстати, сравнивали даже с Месси (левша, любит закрутить в дальний и тд). Но что-то не пошло и пропал с радаров. Теперь вот нашёлся🤓
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Ответ Иван Есев
До ЧМ ещё далеко, поямо сейчас один из лучших завершителей мира, так что принесёт пользу.
Смешно)
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Ну тут Португалия и с ним в составе должна выигрывать, но шансы он уравнивает )
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Жаль, что в соперниках нет Литва, Эстония, Лихтенштейн, Фареры .....
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Ответ Roman Ambrose
Будет со скамейки контент на ютуб снимать
Со скамейки? Пхахахахахахахахаха. Он будет в основе все 90 минут 4 матчей на ЧМ.
+2
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Ответ Roman Ambrose
Будет со скамейки контент на ютуб снимать
Медиафутбол по-португальски🤓
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Ответ Sminem
фанбаза аргентины возмутиться как всегда
А тебя самого то устраивает игра Роналду за сборную, только честно
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Ответ bel01
На ЧМ 2030-го тоже. Правда, 2034-й под вопросом. Полтинник лет - не шутка.
Ничего. Правильное питание и ботоксный член поддержат его в нужной форме 💪
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Ответ Иван Есев
На веществах здравого смысла, а что?)
Куда провал этот твой "здравый смысл" на ЧМ-22 и Евро-24?
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Ответ Ovsyankin
В целом, если бы побегал с гопро вот это был бы контент
Или с микрофоном под футболкой.
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Ответ Ovsyankin
В целом, если бы побегал с гопро вот это был бы контент
Бен Фостер вспомнился. Только он у ворот камеру ставил и по итогу нападающий забил ему гол и стал в эту камеру кричать
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Ответ Ovsyankin
В целом, если бы побегал с гопро вот это был бы контент
В ютуб бы не загрузилось из за медленной съёмки))
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Ответ Budabuda
Со скамейки? Пхахахахахахахахаха. Он будет в основе все 90 минут 4 матчей на ЧМ.
В таком случае Португалия больше трех матчей не сыграет))
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Ответ aidos_1979
В таком случае Португалия больше трех матчей не сыграет))
Сыграет. Она всегда выходит из группы.
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Атстаньте уже от деда
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Ответ Иван Есев
До ЧМ ещё далеко, поямо сейчас один из лучших завершителей мира, так что принесёт пользу.
Что за кринж?)))
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Ответ trav
Жеовани Кенда - 17 лет. Ноль голов в Спортинге. Зачем он в основной сборной? Заиграть надо? Или агенты даже там мутят ?
В случае очередного обсера сборной, будет повод на кого всех собак повесить)))
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Ответ as009595@icloud.com
Роналду физически уже лет пять как прошел пик, но психологически он лидер сборной, а то без него одни Фернандешы, Диаши, Рамуши, Невеши, Мендеши, творожная масса одна
Лидер, ворующий голы у партнеров по команде, и закатывающий истерики после незабитого пенальти в ходе матча. Интересная форма лидерства.
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