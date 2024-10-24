Разгром у «Сити», ноль «МЮ», голы «Арсенала» с «Ливерпулем». Что будет в туре АПЛ и кого брать в фэнтези

Дедлайн – в 22:00 мск пятницы.

Главное перед 9-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры, чтобы быть готовыми ко всему.

«Лестер» – «Ноттингем Форест»

В каждом домашнем матче «Лестер» забивал один мяч. «Форест» еще не проигрывал в гостях и выглядит чуть ли не открытием сезона.

Лучшие варианты: Матц Зельс – крутая форма и 14 сэйвов в последних двух матчах. Крис Вуд с момента назначения Нуну Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест» забил 16 голов в 24 матчах – больше только у Эрлинга Холанда и Коула Палмера. Факундо Буонанотте лучший по ударам (11) в «Лестере» за последние четыре тура.

Стоит задуматься: уж очень хорошо смотрится «Форест» в обороне, меньше пропустил только «Ливерпуль». Дальне у них кризисный «Вест Хэм», поэтому задвоить оборону «Ноттингема» будет отличным решением.

«Астон Вилла» – «Борнмут»

В четырех из пяти последних игр между этими соперниками забивали три мяча и больше.

Лучшие варианты: Энтойн Семеньо лучший в «Борнмуте» по ударам. У Олли Уоткинса шесть результативных действий в последних пяти матчах, отдыхал в Лиге чемпионов – выходил лишь на замену.

Стоит задуматься: «Вилла» играла среди недели в Лиге чемпионов, это вполне может сказаться на их форме, к тому же у них лишь один сухой матч в сезоне.

«Брентфорд» – «Ипсвич»

«Брентфорд» вместе с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» лучший по голам в домашних играх (11), а «Ипсвич» – худший в лиге по многим статистическим показателям.

Лучшие варианты: Бриан Мбемо – главная атакующая сила. Итан Пиннок и Натан Коллинз – центральные защитники, очень опасные на стандартах. Лейф Дэвис за последние четыре тура второй в лиге по созданным шансам (16).

Стоит задуматься: «Ипсвич» в этом сезоне еще не побеждал, точно ли пришло время именно сейчас?

«Брайтон» – «Вулверхэмптон»

«Брайтон» любит забивать много «Вулверхэмптону»: в последних четырех матчах 13 мячей. А «Вулверхэмптон» пропустил больше всех в этом сезоне в гостях (11). Все это намекает на разгром.

Лучшие варианты: у Жоржиньо Рюттера три результативных действия в последних трех играх. Каору Митома лучший в «Брайтоне» за последние четыре матча по созданным шансам (7). Из «Вулвз» – Йорген Ларсен как завершитель или Матеус Кунья , отвечающий за креатив. У Раяна Аит -Нури в трех последних играх три результативных действия, он пригодится на будущее, у «Вулверхэмптона» потом два домашних матча против «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона».

Стоит задуматься: у «Брайтона» не будет Дэнни Уэлбека, это вполне может сказаться на атакующем потенциале.

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон»

Здесь вполне можно ждать разгром, тем более «Сити» в Лиге чемпионов потренировался на «Спарте» (победа 5:0).

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд явно будет капитаном у всех. Фил Фоден – хорошая опция, если будет в ожидаемых составах.

Стоит задуматься: кого добрать к Холанду в пару? Атакующих защитников типа Йошко Гвардиола (два гола в последних трех матчах, в ЛЧ выходил на замену) или, например, игрока атаки Фодена.

«Эвертон» – «Фулхэм»

Будьте осторожны в выборе атакующих пиков: две из последних четырех игр между ними закончились нулями.

Лучшие варианты: Дуайт Макнил в прекрасной форме, календарь дальше отличный: «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Брентфорд». Джеймс Тарковски , если нужен защитник под такое расписание. Рауль Хименес как будто переживает вторую молодость: в пяти последних играх пять результативных действий, забил и за сборную. Календарь у «Фулхэма» дальше: «Брентфорд», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».

Стоит задуматься: под такой отрезок «Фулхэма» можно рассмотреть вратаря Бернда Лено , сделавшего в прошлом туре, но у команды лишь один сухой матч в сезоне.

«Челси» – «Ньюкасл»

«Челси» хорош в домашних играх, лишь одно поражение в 11 последних матчах. А «Ньюкасл» не может забить в двух матчах подряд.

Лучшие варианты: Коул Палмер и Николас Джексон главные в атаке «Челси». Александер Исак и Энтони Гордон – самые надежные опции в «Ньюкасле», дальше у команды «Арсенал» и крепкий в домашних матчах «Ноттингем Форест».

Стоит задуматься: сложный для прогноза матч, обе команды проиграли в прошлом туре и должны быть заряжены.

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» лучший в сезоне по xG – 16,95, а «Пэлас» дома забил лишь два мяча.

Лучшие варианты: Сон Хын Мин восстановился после травмы и сразу же забил. Бреннан Джонсон – лучший в команде по ударам (17). Кристиан Ромеро и Педро Порро самые атакующие защитники. «Кристал Пэлас» совсем не впечатляет, там сложно кого-то выделить, но если уж очень хочется – берите Эберечи Эзе , хоть у него лишь одно результативное действие в сезоне.

Стоит задуматься: вряд ли нужны пики из «Пэлас», а вот «Тоттенхэм» можно брать по полной.

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

Обе команды, мягко говоря, не впечатляют и находятся в кризисе. Точно возможен любой исход.

Лучшие варианты: Джеррод Боуэн без Мохаммеда Кудуса (дисквалифицирован) должен быть самым активным у лондонцев. Алехандро Гарначо за последние четыре тура лучший в «Юнайтед» по ударам (17), касаниям в штрафной (27) и явным голевым моментам (3).

Стоит задуматься: «МЮ» пропускал лишь в одной гостевой игре, вполне может сыграть на ноль и сейчас.

«Арсенал» – «Ливерпуль»

В четырех последних играх между собой обе команды забивали. Ждем результативный матч.

Лучшие варианты: специально кого-то под этот матч никого брать не стоит, а, например, Мохамеда Салаха или Кая Хавертца можно оставить.

Стоит задуматься: сможет ли «Арсенал» без ключевых игроков остановить набравший ход «Ливерпуль»?

Дедлайн 9-го тура – в 22:00 мск в пятницу, 25 октября . Начнется игрой «Лестер» – «Ноттингем Форест».

Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Michael Regan, Steve Bardens, Ryan Pierse, Drew Hallowell