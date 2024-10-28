Директор «Золотого мяча» о сливе итогов голосования: «Только двое знают победителя – я и глава France Football. Любой другой, кто говорит, что видел список – лжец»
Директор «Золотого мяча» прокомментировал слитые в сеть данные о победителе.
Ранее в интернете появился список с результатами голосования. Согласно ему, «Золотой мяч» получит форвард «Реала» Винисиус.
«Только два человека знают обладателя приза – я и глава France Football.
Любой другой, кто говорит, что знает победителя или что видел список – лжец», – заявил исполнительный директор «Золотого мяча» Марк Лас.
Церемония вручения пройдет сегодня в Париже, начало – в 20:45 по московскому времени.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Madrid Universal
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