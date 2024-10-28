Юрий Семин назвал трех претендентов на «Золотой мяч».

Церемония вручения награды пройдет сегодня в парижском театре «Шатле», начало – в 20:45 по московскому времени.

«На мой взгляд, «Золотой мяч» заслуживают Родри , Беллингем и Винисиус . Думаю, это три основных претендента.

Вполне возможно, что выиграет Винисиус. Он очень ярко играл среди клубных команд, но не ярко сыграл за сборную Бразилии – тут могут быть вопросы. А так он заслужил «Золотой мяч».

Но мне очень нравится Родри , который получил тяжелую травму, хотя, вне сомнений, был лучшим игроком. Он выиграл Евро, ярко играл с «Манчестер Сити », да и вообще уже давно играет на высочайшем уровне.

Как «Золотой мяч» мог обесцениться? Такого просто не может быть. Это церемония лучших в мире людей, которые умеют играть в футбол.

Эта церемония как имела большое значение, так и имеет сейчас», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин .

Винисиус выиграет «Золотой мяч», согласно слитым в сеть результатам голосования. Родри – 2-й, Беллингем – 3-й, Холанд – 6-й, Ямаль – 7-й (Daily Mail)