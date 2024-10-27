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  • Флик о разговоре с Анчелотти на фоне поведения игроков «Барсы» и ассистента после гола: «Обычная ситуация. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о таких вещах»
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Флик о разговоре с Анчелотти на фоне поведения игроков «Барсы» и ассистента после гола: «Обычная ситуация. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о таких вещах»

Ханс-Дитер Флик рассказал о разговоре с Карло Анчелотти.

«Реал» проиграл в домашнем класико в 11-м туре Ла Лиги со счетом 0:4.

После гола Рафиньи на 84-й минуте Анчелотти был недоволен тем, что игроки «Барселоны», празднуя забитый мяч, вошли в техническую зону «Реала» – то же самое сделал и помощник Ханса-Дитера Флика Маркус Зорг.

«Я разговаривал с ним, но это обычная ситуация. Мы праздновали гол. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о подобных вещах», – сказал главный тренер «Барселона».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoКласико
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