Флик о разговоре с Анчелотти на фоне поведения игроков «Барсы» и ассистента после гола: «Обычная ситуация. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о таких вещах»

Ханс-Дитер Флик рассказал о разговоре с Карло Анчелотти.

«Реал» проиграл в домашнем класико в 11-м туре Ла Лиги со счетом 0:4.

После гола Рафиньи на 84-й минуте Анчелотти был недоволен тем, что игроки «Барселоны», празднуя забитый мяч, вошли в техническую зону «Реала » – то же самое сделал и помощник Ханса-Дитера Флика Маркус Зорг.

«Я разговаривал с ним, но это обычная ситуация. Мы праздновали гол. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о подобных вещах», – сказал главный тренер «Барселона ».