У Флика лучше статистика, чем у Пепа в первых 14 матчах во главе «Барсы»: 12 побед против 11

Ханс-Дитер Флик лучше дебютировал в «Барселоне», чем Пеп Гвардиола.

В первых 14 матчах при немце каталонцы одержали 12 побед и потерпели 2 поражения, разница голов – 47:13.

За такой же отрезок при Гвардиоле «Барселона» выиграла 11 матчей, один раз сыграла вничью и дважды проиграла, разница голов – 39:10.

«Барселона» оторвалась от «Реала» на 6 очков после 11 туров Ла Лиги