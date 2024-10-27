У Флика лучше статистика, чем у Пепа в первых 14 матчах во главе «Барсы»: 12 побед против 11
Ханс-Дитер Флик лучше дебютировал в «Барселоне», чем Пеп Гвардиола.
В первых 14 матчах при немце каталонцы одержали 12 побед и потерпели 2 поражения, разница голов – 47:13.
За такой же отрезок при Гвардиоле «Барселона» выиграла 11 матчей, один раз сыграла вничью и дважды проиграла, разница голов – 39:10.
«Барселона» оторвалась от «Реала» на 6 очков после 11 туров Ла Лиги
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть журналиста Педро Мартина
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