«Барселона» при Флике выиграла 10 из 11 матчей в Ла Лиге и забила 37 голов

«Барселона» забивает в среднем больше трех голов за матч Ла Лиги.

В 11-м туре команда Ханси Флика разгромила «Реал » – 4:0. Теперь у нее 37 забитых и 10 пропущенных мячей. У Роберта Левандовского, лучшего бомбардира клуба, 14 голов.

«Блауграна» потеряла очки только в одном матче – уступила «Осасуне» (2:4) 28 сентября. Остальные были выиграны.

«Барселона » лидирует в чемпионате Испании , опережая «Реал» на 6 очков.