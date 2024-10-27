«Барселона» при Флике выиграла 10 из 11 матчей в Ла Лиге и забила 37 голов
«Барселона» забивает в среднем больше трех голов за матч Ла Лиги.
В 11-м туре команда Ханси Флика разгромила «Реал» – 4:0. Теперь у нее 37 забитых и 10 пропущенных мячей. У Роберта Левандовского, лучшего бомбардира клуба, 14 голов.
«Блауграна» потеряла очки только в одном матче – уступила «Осасуне» (2:4) 28 сентября. Остальные были выиграны.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на 6 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости