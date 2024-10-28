Боссы «МЮ» единогласно решили уволить тен Хага. Руководство признало, что настало время (Каве Солхекол)

Решение об отставке Эрика тен Хага из «Ман Юнайтед» было принято единогласно.

Ранее «Манчестер Юнайтед » официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера.

Вчера манкунианцы уступили «Вест Хэму» (1:2) в 9-м туре АПЛ . Сейчас клуб, набравший 11 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Все, кто занимает руководящие должности в клубе, согласились, что настало подходящее время для расставания», – сообщил журналист Sky Sports Каве Солхекол.