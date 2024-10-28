Боссы «МЮ» единогласно решили уволить тен Хага. Руководство признало, что настало время (Каве Солхекол)
Решение об отставке Эрика тен Хага из «Ман Юнайтед» было принято единогласно.
Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера.
Вчера манкунианцы уступили «Вест Хэму» (1:2) в 9-м туре АПЛ. Сейчас клуб, набравший 11 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.
«Все, кто занимает руководящие должности в клубе, согласились, что настало подходящее время для расставания», – сообщил журналист Sky Sports Каве Солхекол.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
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