Рюдигер избежал травмы в класико – у защитника «Реала» мышечная перегрузка. Участие немца в матче с «Валенсией» под вопросом (As)

Антонио Рюдигер избежал травмы в класико.

Сообщалось , что у защитника «Реала » возникли мышечные проблемы после матча с «Барселоной» (0:4). Дискомфорт после игры возник также у Лукаса Васкеса, однако ситуация Рюдигера вызывала большие опасения.

По информации As, по результатам обследования у Рюдигера обнаружена значительная перегрузка мышц левой ноги, однако серьезных травм защитник не получил.

Отмечается, что участие Рюдигера в матче с «Валенсией» в субботу по-прежнему остается под вопросом. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни, однако в клубе оптимистично оценивают состояние здоровья немецкого защитника.