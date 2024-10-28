Рюдигер избежал травмы в класико – у защитника «Реала» мышечная перегрузка. Участие немца в матче с «Валенсией» под вопросом (As)
Антонио Рюдигер избежал травмы в класико.
Сообщалось, что у защитника «Реала» возникли мышечные проблемы после матча с «Барселоной» (0:4). Дискомфорт после игры возник также у Лукаса Васкеса, однако ситуация Рюдигера вызывала большие опасения.
По информации As, по результатам обследования у Рюдигера обнаружена значительная перегрузка мышц левой ноги, однако серьезных травм защитник не получил.
Отмечается, что участие Рюдигера в матче с «Валенсией» в субботу по-прежнему остается под вопросом. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни, однако в клубе оптимистично оценивают состояние здоровья немецкого защитника.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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