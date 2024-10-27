У Рюдигера и Васкеса мышечные проблемы после класико. Игроки «Реала» пройдут медобследование
Антонио Рюдигер и Лукас Васкес испытывают мышечные проблемы после класико.
Вчера «Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) в матче 11-го тура Ла Лиги. Оба игрока «сливочных» провели на поле всю игру.
По данным Marca, ситуация немецкого защитника хуже, чем у испанца, испытывающего дискомфорт.
Ожидается, что оба футболиста вскоре пройдут медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести повреждений. После этого будут определены планы касательно их участия в тренировках в ближайшие дни.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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