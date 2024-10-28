Вальверде после 0:4 от «Барсы»: «Я буду падать миллионы раз, но всегда буду вставать снова». Мы – «Реал», это написано в нашей истории»

Федерико Вальверде посвятил пост в инстаграме «Реалу» после поражения в класико.

В субботу мадридцы проиграли «Барселоне» со счетом 0:4 в матче 11-го тура Ла Лиги .

«Я буду падать миллионы раз, но всегда буду вставать снова».

Потому что мы – «РЕАЛ МАДРИД», и это написано в нашей истории», – подписал полузащитник «Реала » фотографию с матча.

0:4 в класико – откуда? Тренеры рисковали, все изменил тактический троллинг: «Барса» забила так, как планировал «Реал»