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Вальверде после 0:4 от «Барсы»: «Я буду падать миллионы раз, но всегда буду вставать снова». Мы – «Реал», это написано в нашей истории»

Федерико Вальверде посвятил пост в инстаграме «Реалу» после поражения в класико.

В субботу мадридцы проиграли «Барселоне» со счетом 0:4 в матче 11-го тура Ла Лиги.

«Я буду падать миллионы раз, но всегда буду вставать снова».

Потому что мы – «РЕАЛ МАДРИД», и это написано в нашей истории», – подписал полузащитник «Реала» фотографию с матча.

0:4 в класико – откуда? Тренеры рисковали, все изменил тактический троллинг: «Барса» забила так, как планировал «Реал»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Федерико Вальверде
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