«Динамо» одержало три победы подряд, забив 14 голов
«Динамо» одержало три победы подряд в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Команда Марцела Лички одолела «Химки» (4:3) в 13-м туре чемпионата России.
Ранее были обыграны «Рубин» (4:0) и «Крылья Советов» (6:3).
Следующим соперником московского клуба станет «Ростов». Они встретятся 1 ноября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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