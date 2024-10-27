«Динамо» одержало три победы подряд, забив 14 голов

«Динамо» одержало три победы подряд в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Команда Марцела Лички одолела «Химки » (4:3) в 13-м туре чемпионата России. Ранее были обыграны «Рубин» (4:0) и «Крылья Советов» (6:3). Следующим соперником московского клуба станет «Ростов». Они встретятся 1 ноября.